Солист группы «Рабфак» найден мертвым в московской квартире

Как сообщили в соцсетях его друзья, Семенов с 20 августа пропал и не отвечал на звонки и сообщения.

Зная о его проблемах с сердцем, друзья после неудачных попыток дозвониться попытались попасть в квартиру, которую снимал Семенов, с помощью запасного ключа, однако дверь была закрыта на щеколду.

Чтобы открыть дверь, друзья Семенова решили обратиться за разрешением на взлом в полицию. Там им ответили, что без установленного трупного запаха не имеют права дать разрешения на взлом. Хозяев же квартиры, которые могли дать разрешение на ее вскрытие, найти долгое время не удавалось.

Сегодня, 22 августа, когда удалось вскрыть дверь, солист и автор песен группы «Рабфак» был обнаружен мертвым.

В ближайшее время группа планировала несколько концертов.