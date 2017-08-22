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14:55 (мск), источник: Новости Перми

Любитель пьяной езды год проведет в колонии-поселении

В Очерском районе вынесен приговор в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным в неоднократном вождении в нетрезвом виде.

В конце мая мужчина катался на мотоцикле без государственных номеров по деревне Скакуны. Его остановили сотрудники ГИБДД. Поняв, что водитель нетрезв, автоинспекторы предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Результаты теста подтвердили состояние алкогольного опьянения. Нарушителя отстранили от управления мотоциклом и доставили в дежурную часть.

Выяснилось, что ранее мотоциклист привлекался к уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде. По факту нарушения ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил гражданина к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Три года ему запрещено садиться за руль. Приговор вступил в законную силу.

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