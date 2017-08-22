Любитель пьяной езды год проведет в колонии-поселении

В конце мая мужчина катался на мотоцикле без государственных номеров по деревне Скакуны. Его остановили сотрудники ГИБДД. Поняв, что водитель нетрезв, автоинспекторы предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Результаты теста подтвердили состояние алкогольного опьянения. Нарушителя отстранили от управления мотоциклом и доставили в дежурную часть.

Выяснилось, что ранее мотоциклист привлекался к уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде. По факту нарушения ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, было возбуждено уголовное дело.