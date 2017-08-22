Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Отвращение к спорту может быть врожденным
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Падение Керченского моста: Гинзбург о лжи украинских СМИ о Крыме
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ: глава Крыма поведал об отношении туристов к властям Украины
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
11Солнечное затмение над США
14:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе девушка выпала из окна восьмиэтажки и осталась жива

О трагедии сообщают пользователи социальных сетей.

Сегодня, 22 августа в Уфе, молодая девушка упала из окна дома на припаркованный во дворе автомобиль. Очевидцы сообщают, что она осталась жива, благодаря падению на машину, которая смягчила падение.

Трагедия произошла во дворе восьмиэтажного дома по улице Зорге, 64. Об этом сообщают пользователи группы БашДТП.

В результате падения на крышу автомобиль получил значительные повреждения, вокруг собралась толпа прохожих. Пострадавшая находится в бессознательном состоянии.

Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
Кирилл Серебренников дал показания против своих коллег
В МЧС назвали основную версию пожара в Ростове-на-Дону
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
Хакеры Fancy Bears уличили 200 футболистов в приеме допинга
ФАС отсрочила отмену национального роуминга до 15 декабря
Туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
Новая BMW M5 (фото, видео) Новая BMW M5 представлена! Это будет самая быстрая серийная BMW из когда-либо существовавших. Причем она сможет быть как полно-, так и заднеприводной. Одновременно!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Главная Дездемона нашего кино: Ирина Скобцева отмечает 90-летие В 2017 году народной артистке России исполняется 90 лет, и в честь юбилея «Кино Mail.Ru» вспоминает ее лучшие роли
Недвижимость
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Названы города, где появится новое арендное жилье
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь