В Уфе девушка выпала из окна восьмиэтажки и осталась жива
О трагедии сообщают пользователи социальных сетей.
О трагедии сообщают пользователи социальных сетей.
Сегодня, 22 августа в Уфе, молодая девушка упала из окна дома на припаркованный во дворе автомобиль. Очевидцы сообщают, что она осталась жива, благодаря падению на машину, которая смягчила падение.
Трагедия произошла во дворе восьмиэтажного дома по улице Зорге, 64. Об этом сообщают пользователи группы БашДТП.
В результате падения на крышу автомобиль получил значительные повреждения, вокруг собралась толпа прохожих. Пострадавшая находится в бессознательном состоянии.
На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.