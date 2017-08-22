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16:16 (мск), источник: Новый Калининград

Обвиняемого по делу Рудникова оставили в СИЗО до декабря

Центральный районный суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому в покушении на Игоря Рудникова.

Источник: Новый Калининград

Согласно постановлению суда Алексей Каширин пробудет за решеткой как минимум до 2 декабря 2017 года, передает во вторник из зала суда корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Судья Мария Зюзина посчитала, что подсудимый может скрыться и препятствовать производству по делу. Адвокат Каширина при этом полагала, что все разумные сроки содержания под стражей истекли и просила изменить меру пресечения на более мягкую: домашний арест или подписку о невыезде.

Во вторник в Калининграде начался новый судебный процесс по делу о покушении на убийство депутата облдумы Игоря Рудникова.

Ранее Алексея Каширина приговорили к полутора годам лишения свободы за нанесение депутату вреда здоровью средней тяжести. При этом обвинение запрашивало для Каширина 10 лет колонии строго режима, однако факт покушения доказан не был.

Игоря Рудникова и гособвинение приговор не устроил. Его обжаловали в Калининградском областном суде. Апелляционная инстанция приговор в итоге отменила.

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