На ЕКАДе сгорел грузовик
На ЕКАДе сгорела кабина грузового автомобиля «ХОВО». В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава, сообщили Накануне.RU в
На ЕКАДе сгорела кабина грузового автомобиля «ХОВО». В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава, сообщили Накануне.RU в
Отметим, что в Свердловской области участились возгорания транспортных средств. В Екатеринбурге на заправке взорвался автомобиль Volkswagen Polo. Пострадал один человек. По некоторым данным, водитель иномарки хотел заправить газовые баллоны в багажнике авто.
Недавно на улице Соболева в Екатеринбурге сгорели три автомобиля.