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14:56 (мск), источник: Nakanune.ru

На ЕКАДе сгорел грузовик

На ЕКАДе сгорела кабина грузового автомобиля «ХОВО». В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отметим, что в Свердловской области участились возгорания транспортных средств. В Екатеринбурге на заправке взорвался автомобиль Volkswagen Polo. Пострадал один человек. По некоторым данным, водитель иномарки хотел заправить газовые баллоны в багажнике авто.

Недавно на улице Соболева в Екатеринбурге сгорели три автомобиля.

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