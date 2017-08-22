В Краснодаре женщина попала под трамвай
Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.
Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел около полудня 22 августа на улице Московской. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщил «Югополису» источник в правоохранительных органах.
Авария стала причиной остановки трамваев нескольких маршрутов. Около 13.30 движение транспорта восстановили.
Как сообщал «Югополис», 18 августа в Краснодаре водитель троллейбуса во время движения потеряла сознание и устроила массовое ДТП, повредив 11 автомобилей.