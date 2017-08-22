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15:58 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре женщина попала под трамвай

Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Источник: Югополис

Инцидент произошел около полудня 22 августа на улице Московской. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщил «Югополису» источник в правоохранительных органах.

Авария стала причиной остановки трамваев нескольких маршрутов. Около 13.30 движение транспорта восстановили.

Как сообщал «Югополис», 18 августа в Краснодаре водитель троллейбуса во время движения потеряла сознание и устроила массовое ДТП, повредив 11 автомобилей.

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