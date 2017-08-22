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16:27 (мск), источник: Sputnik.by

Убиравший кукурузу комбайн переехал сельчанина в Рогачевском районе

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Житель Рогачевского района погиб в результате наезда кормоуборочного комбайна, сообщила газета «Свободное слово» со ссылкой на Рогачевский РОВД.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел вечером 18 августа на поле возле агрогородка Заполье: в милицию позвонила женщина и заявила, что найден труп мужчины.

Как сообщает издание, на месте сотрудники РОВД установили, что нигде не работавший 35-летний местный житель погиб в результате наезда комбайна «Полесье», за рулем которого находился механизатор СУП «Заболотье-2010».

По данным милиции мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства наезда.

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