Убиравший кукурузу комбайн переехал сельчанина в Рогачевском районе
МИНСК, 22 авг — Sputnik. Житель Рогачевского района погиб в результате наезда кормоуборочного комбайна, сообщила газета «Свободное слово» со ссылкой на Рогачевский РОВД.
МИНСК, 22 авг — Sputnik. Житель Рогачевского района погиб в результате наезда кормоуборочного комбайна, сообщила газета «Свободное слово» со ссылкой на Рогачевский РОВД.
Инцидент произошел вечером 18 августа на поле возле агрогородка Заполье: в милицию позвонила женщина и заявила, что найден труп мужчины.
Как сообщает издание, на месте сотрудники РОВД установили, что нигде не работавший 35-летний местный житель погиб в результате наезда комбайна «Полесье», за рулем которого находился механизатор СУП «Заболотье-2010».
По данным милиции мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства наезда.