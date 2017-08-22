Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Челябинске возросло до 12 человек

Ранее ГУМВД по региону сообщало, что во вторник утром по улице Линейной произошло столкновение автомобиля Toyota Altezza под управлением водителя 1983 года рождения и маршрутного такси № 86 под управлением водителя 1969 года рождения. Маршрутка выехала за пределы проезжей части и наехала на бетонное ограждение. Травмы получили восемь человек. В то же время представитель ГИБДД УМВД по Челябинску Андрей Юрин заявил РИА Новости, что, по данным ведомства, в ДТП пострадали от пяти до 15 человек.