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16:45 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Восемь автомобилей столкнулись под Новороссийском

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть УМВД России по Новороссийску 21 августа примерно в 19:40.

По предварительным данным, на 12-м километре автодороги Новороссийск — Керческий пролив водитель автомобиля «КамАЗ» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим автомобилем Nissan. Далее по инерции друг с другом столкнулись еще шесть автомобилей.

В результате ДТП пострадал водитель «ГАЗели», с травмами различной степени тяжести его доставили в больницу. Все восемь автомобилей получили механические повреждения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины аварии. Медицинское освидетельствование показало, что водитель автомобиля «КамАЗ» в момент аварии был трезв.

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