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16:32 (мск), источник: Volga News

Найдено место авиакатастрофы, в которой погиб наладивший производство Ил-2 в Самаре Матвей Шенкман

Уральские поисковики обнаружили фрагменты военно-транспортного самолета Ли-2, разбившегося в годы Великой Отечественной войны в окрестностях Нижнего Тагила, на борту которого находился Матвей Шенкман, наладивший производство самолетов Ил-2 в Самаре, сообщает tass.ru.

«В поисковый отряд “Соболь” обратился житель Нижнего Тагила, который проезжал мимо горы “Старик Камень” и обнаружил там разбитый самолет. Наши поисковики выехали на место и нашли фрагменты обшивки, гильзы от сигнальной ракетницы, два двигателя. По их номерам удалось установить марку самолета — это Ли-2. Спустя время разведке поискового отряда “Держава” посчастливилось обнаружить на камне под мхом орден Ленина, который имел индивидуальный номер» — сообщила председатель Свердловской областной ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» Елена Скуратова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По ее словам, орден принадлежал директору воронежского авиационного завода № 18 им. Ворошилова Матвею Шенкману, наладившему первое производство самолетов Ил-2. «Сейчас к месту крушения самолета направлена еще одна экспедиция для сбора вещей и останков экипажа. Поисковики планируют найти потомков Шенкмана и передать им его личные вещи», — подчеркнула Скуратова.

По словам руководителя поискового отряда «Рокада» Елены Соловьевой, было установлено, что самолет разбился 12 мая 1942 г., в нем находились четыре человека: два летчика, Шенкман и заместитель главного инженера завода Лев Львов.

«Он летел из Куйбышева (ныне Самара), где находился эвакуированный из Воронежа завод, в Нижний Тагил на завод по ремонту самолетов, попал в сложную метеообстановку и, не дойдя 50 км до Нижнего Тагила, врезался в пику горы Шайтан. Экипаж решил не предупреждать аэропорт Нижнего Тагила о прилете. По расположению фрагментов было понятно, что летчики в последний момент пытались сделать вираж вправо», — уточнила руководитель поискового отряда.

Отметим, что на бывшем заводе № 18 — ныне самарский завод «Авиакор» — стоит памятник Шенкману.

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