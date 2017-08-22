Пермская полиция задержала «ресторанного» грабителя
Пермская полиция задержала гражданина Азербайджана, который, по версии правоохранителей, грабил посетителей ресторанов.
Пермская полиция задержала гражданина Азербайджана, который, по версии правоохранителей, грабил посетителей ресторанов.
Как пояснили в
Его добычей становились мобильные телефоны, деньги, украшения и одежда. Если жертва оказывала сопротивление, злоумышленник прибегал к физическому насилию.
Сейчас в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 161 Уголовного кодекса Российской федерации («кража» и «грабеж»). Есть несколько заявлений от потерпевших.