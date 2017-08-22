Пермская полиция задержала «ресторанного» грабителя

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, подозреваемый 1986 года рождения наблюдал за посетителями увеселительных заведений и знакомился с наиболее нетрезвыми из них. В ходе беседы он предлагал подвезти нового знакомого до дома. Получив согласие, он усаживал жертву в свой автомобиль, вывозил в безлюдное место и там грабил.