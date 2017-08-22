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15:31 (мск), источник: "Российская газета"

Пермская полиция задержала «ресторанного» грабителя

Пермская полиция задержала гражданина Азербайджана, который, по версии правоохранителей, грабил посетителей ресторанов.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, подозреваемый 1986 года рождения наблюдал за посетителями увеселительных заведений и знакомился с наиболее нетрезвыми из них. В ходе беседы он предлагал подвезти нового знакомого до дома. Получив согласие, он усаживал жертву в свой автомобиль, вывозил в безлюдное место и там грабил.

Его добычей становились мобильные телефоны, деньги, украшения и одежда. Если жертва оказывала сопротивление, злоумышленник прибегал к физическому насилию.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 161 Уголовного кодекса Российской федерации («кража» и «грабеж»). Есть несколько заявлений от потерпевших.

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