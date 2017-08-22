Четырехбалльный шторм бушует на побережье возле Анапы

На курорте работают две оперативные группы спасателей. В том числе и «Кубань-СПАС», которые следят за безопасностью отдыхающих, информируют население.

В результате мощных порывов ветра до 20 метров в секунду в Сукко сорвало незакрепленные конструкции на набережной — палатки, зонты, шезлонги.

«Пострадавших нет, но некоторые приезжие туристы не соблюдают правила безопасности и заходят в море. Примерно в час дня на центральном пляже спасатели достали из воды мужчину 1982 года рождения, который начал тонуть. Парня передали скорой помощи, его спасли», — сообщил «России. Кубань» Сергей Семерков, начальник управления гражданской обороны и защиты населения Анапы.

Прибрежную зону пока не подтапливает, аварийных отключений света не зафиксировано.

Напомним, полный запрет на купание в море на курорте действует с 9:00.