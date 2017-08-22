В Самаре задержан подозреваемый в нанесении ранения военнослужащему Росгвардии

Военнослужащие предложили ему проследовать для дальнейшего разбирательства в отдел полиции, расположенный в непосредственной близости.

Правонарушитель согласился пройти в отдел полиции, но при подходе к зданию внезапно выхватил из кармана нож и ударил им в грудь одного из патрульных, после чего попытался скрыться.

Сослуживцы оказали первую доврачебную помощь пострадавшему, параллельно о случившемся был оповещен дежурный по войсковым нарядам и организовано преследование преступника. Уже в 22:10 подозреваемый был задержан во дворах на ул. Физкультурной.

Ранее судимого 44-летнего мужчину за причастность к незаконному обороту наркотиков, доставили в отдел полиции. Во время личного досмотра в кармане его одежды был обнаружен и изъят магазин с патронами, предположительно, для малокалиберной винтовки.

До прибытия следственно-оперативной группы военнослужащие Росгвардии произвели осмотр места задержания и поиск ножа, который злоумышленник выбросил в момент преследования, а также организовали дальнейшую охрану места сброса орудия преступления. Раненного военнослужащего доставили в больницу, он прооперирован, находится в реанимации, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту случившегося органами следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 317 Уголовного кодекса Российской Федерации «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.