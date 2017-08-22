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15:29 (мск), источник: Actualitati.md

Два жителя Кишинева отравились едой из супермаркета

Два жителя столицы отравились после того, как поели приобретенную в магазине готовую еду.

Источник: Actualitati.md

Вячеслав Лука и Дмитрий Иларион купили продукты в супермакете в пятницу вечером. Мужчины приобрели салат, плацинду с картошкой, селедку под шубой, куриную грудку, запеченную под майонезом, и несколько голубцов. Спустя несколько часов оба почувствовали себя плохо, пишет Pro TV.

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Где-то в час ночи поднялась температура до 39,8, начало знобить. Вызвал скорую, меня тут же забрали, рассказал Дмитрий Иларион.

Три дня пролежали под капельницами, добавляет Вячеслав Лука.

Глава отделения № 5 столичной инфекционной больницы имени Тома Чорба Татьяна Мустаца говорит, что речь о пищевом отравлении. Мужчины уверены: его спровоцировала купленная в супермаркете еда. Один из пострадавших отправился вчера в злополучный магазин с чеком и результатами медицинских анализов.

Сказал им: посмотрите, мы купили это у вас и отравились. Они ответили, что это невозможно, отметил Вячеслав Лука.

Администрация магазина отказалась делать заявления на камеру. В то же время представители супермаркета отметили, что каждый вечер проверяют качество продуктов и до сих пор не обнаружили ни единого нарушения, а мужчины отравились в другом месте.

Врачи говорят, что только завтра станет известно, от чего отравились мужчины. Последние, в свою очередь, намерены искать справедливость в правоохранительных органах.

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