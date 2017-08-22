В Челнах водитель «КамАЗа» проехал на красный свет и сбил 10-летнюю девочку
Водитель «КамАЗа» сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
Водитель «КамАЗа» сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
Авария произошла днем 21 августа в Набережных Челнах.
На проспекте Мусы Джалиля 67-летний водитель, по предварительным данным, выехал на запрещенный сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу с мамой на зеленый свет.
В результате ДТП ребенок получи травматическую ампутацию плеча и переломы. Ее госпитализировали в БСМП. По последним данным, руку девочки медикам удалось сохранить.