В Анапе за драку с женой на борту самолета на мужчину завели дело
В Анапе в отношении 32-летнего агрессивного пассажира московского рейса, который во время драки с женой на борту самолета порвал паспорт своей супруги, возбуждено уголовное дело.
В Анапе в отношении 32-летнего агрессивного пассажира московского рейса, который во время драки с женой на борту самолета порвал паспорт своей супруги, возбуждено уголовное дело.
— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 УК РФ — «Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности», — рассказали в
Напомним, сам инцидент произошел в июле нынешнего года. Тогда по прибытию столичного рейса с самолета был снят агрессивный пассажир. Он был задержан и доставлен в дежурную часть. А позже его жена рассказала, что во время полета у нее с мужем произошел конфликт, который перерос в нецензурные оскорбления и рукоприкладство со стороны супруга.