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16:47 (мск), источник: "Российская газета"

В Анапе за драку с женой на борту самолета на мужчину завели дело

В Анапе в отношении 32-летнего агрессивного пассажира московского рейса, который во время драки с женой на борту самолета порвал паспорт своей супруги, возбуждено уголовное дело.

— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 УК РФ — «Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности», — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЮФО.

Напомним, сам инцидент произошел в июле нынешнего года. Тогда по прибытию столичного рейса с самолета был снят агрессивный пассажир. Он был задержан и доставлен в дежурную часть. А позже его жена рассказала, что во время полета у нее с мужем произошел конфликт, который перерос в нецензурные оскорбления и рукоприкладство со стороны супруга.

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