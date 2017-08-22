В Анапе за драку с женой на борту самолета на мужчину завели дело

Напомним, сам инцидент произошел в июле нынешнего года. Тогда по прибытию столичного рейса с самолета был снят агрессивный пассажир. Он был задержан и доставлен в дежурную часть. А позже его жена рассказала, что во время полета у нее с мужем произошел конфликт, который перерос в нецензурные оскорбления и рукоприкладство со стороны супруга.