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18:16 (мск), источник: Newtimes.kz

В Шымкенте патронами для автомата Калашникова торговали на базаре

Полицейским удалось задержать женщину, торговавшую на базаре боевыми патронами, передает tvk-uko.kz.

Источник: Newtimes.kz

По неподтвержденным данным, она продавала боеприпасы для автомата Калашникова на Крытом рынке. Как незаконный товар попал на продажу, и успел ли кто-нибудь его купить, неизвестно. У задержанной якобы были изъяты 83 пули разных калибров. Сейчас по данному факту ведется расследование.

«В Южно-Казахстанской области с 18 по 20 августа 2017 был проведен рейд, направленный на пресечение незаконного оборота огнестрельного оружия. За три дня стражи порядка изъяли 16 единиц незаконного оружия и около сотни патронов. Так, на одной из улиц Шымкента полицейские остановили 28-летнего местного жителя, у которого при обыске обнаружили травматический пистолет “ОСА”. Кроме того, за время оперативно-профилактического мероприятия в органы внутренних дел жители области добровольно сдали 30 единиц оружия», — сообщает издание.

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