Степной пожар под Волгоградом угрожает поселку
ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Степной пожар в Михайловском районе Волгоградской области угрожает распространиться на поселок Курин, сообщил ТАСС замначальника ГУ МЧС по региону Дмитрий Доценков.
ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Степной пожар в Михайловском районе Волгоградской области угрожает распространиться на поселок Курин, сообщил ТАСС замначальника ГУ МЧС по региону Дмитрий Доценков.
«В 12:44 мск поступила информация о степном пожаре в Михайловском районе. В районе хутора Курин горит трава, площадь пожара уточняется, есть угроза населенному пункту», — сказал Доценков.
На месте возгорания работают пожарные.