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16:41 (мск), источник: ТАСС

Степной пожар под Волгоградом угрожает поселку

ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Степной пожар в Михайловском районе Волгоградской области угрожает распространиться на поселок Курин, сообщил ТАСС замначальника ГУ МЧС по региону Дмитрий Доценков.

«В 12:44 мск поступила информация о степном пожаре в Михайловском районе. В районе хутора Курин горит трава, площадь пожара уточняется, есть угроза населенному пункту», — сказал Доценков.

На месте возгорания работают пожарные.

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