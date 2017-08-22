ГИБДД: Причиной смертельного ДТП в Казани стало несоблюдение скоростного режима

В результате ДТП 33-летний пассажир автомобиля «Опель Астра» от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще два пассажира — в возрасте 24 и 28 лет — с травмами головы были госпитализированы. Все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.
«Окончательная степень вины в данном происшествии всех его участников будет определена по окончании расследования. Однако уже сейчас можно говорить о пренебрежении правилами безопасности как со стороны водителя, так и со стороны его пассажиров», — говорится в сообщении ГИБДД.
Госавтоинспекция Казани напоминает, что даже на первый взгляд незначительное превышение разрешенной скорости может привести к фатальным последствиям, особенно — на участках с резкими поворотами в условиях наступающих сумерек. Автоинспекторы призывают водителей строго соблюдать требования дорожных знаков, не превышать скоростной режим в городских условиях и контролировать соблюдение правил безопасности пассажирами.