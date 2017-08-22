ГИБДД: Причиной смертельного ДТП в Казани стало несоблюдение скоростного режима

В результате ДТП 33-летний пассажир автомобиля «Опель Астра» от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще два пассажира — в возрасте 24 и 28 лет — с травмами головы были госпитализированы. Все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.

«Окончательная степень вины в данном происшествии всех его участников будет определена по окончании расследования. Однако уже сейчас можно говорить о пренебрежении правилами безопасности как со стороны водителя, так и со стороны его пассажиров», — говорится в сообщении ГИБДД.