Бывший замминистра экономики Молдовы Трибой узнал приговор

Источник: Sputnik.md

Дело рассматривалось по специальной процедуре, так как Трибой полностью признал вину.

«Был вынесен штраф в 750 условных единиц (37,5 тысячи леев). Размер санкции соответствует положениям законодательства. Нанесенный государству ущерб в 2,5 миллиона леев был добровольно возмещен обвиняемым», — сказал Компан.

При этом прокурор не смог уточнить, запретил ли суд занимать Трибою определенные должности, подчеркнув, что еще не ознакомился с полным текстом решения суда. Гособвинение требовало лишить Трибоя права занимать определенные должности на 8 лет.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы 2 августа передала в суд материалы уголовного дела на вице-министра экономики Валерия Трибоя по обвинению в превышении полномочий и нанесению государственному бюджету ущерба в особо крупных размерах.

Как сообщали ранее в Генеральной прокуратуре республики, в период 2014—2016 года бывший чиновник, злоупотребляя своим положением, через третьих лиц приобрел здание у АО «Moldtelecom», учредитель которого — министерство экономики. Стоимость недвижимости составляет примерно один миллион леев. Затем обвиняемый сдал здание в аренду сроком на 10 лет компании «Furnizarea Energiei Electrice Nord». Затем фигурант этого дела, используя свое положение, заставил арендатора отремонтировать здание за свой счет. На эти цели, по информации правоохранительных органов, было выделено четыре миллиона леев.

В то же время за указанное имущество предприятие «Furnizarea Energiei Electrice Nord», которое отремонтировало здание на собственные деньги, должно было внести арендную плату свыше 50 тысяч леев в год.