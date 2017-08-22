Потолок обвалился в квартире жительницы Костаная

Источник: Sputniknews.kz

ЧП произошло в квартире жительницы Костаная Галины Ли, которая живет в двухэтажном доме. По ее словам, грохот от обрушившегося в ванной комнате потолка она услышала, когда дети направлялись туда, чтоб умыться.

«Хорошо, что никого там не было в этот момент, дети не успели зайти», — рассказала Галина Ли редакции издания.

По словам женщины, около трех лет назад в их доме проводился ремонт по программе модернизации ЖКХ, также ремонтные работы проводили специалисты ПКСК из-за того, что с потолка капала вода. Пострадавшая позвонила по всем известным ей телефонам, однако четкого ответа нигде получить не удалось.

По ее словам, потолок уже давно начал провисать, а теперь он обвалился и образовалась дыра, через которую виден чердак и торчит труба.