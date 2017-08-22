Потолок обвалился в квартире жительницы Костаная
АСТАНА, 22 авг — Sputnik. В одном из домой Костаная обвалился потолок в квартире на верхнем этаже, в результате чего образовалась дырка, сквозь которую виден чердак, пишет региональное издание «Алау».
АСТАНА, 22 авг — Sputnik. В одном из домой Костаная обвалился потолок в квартире на верхнем этаже, в результате чего образовалась дырка, сквозь которую виден чердак, пишет региональное издание «Алау».
ЧП произошло в квартире жительницы Костаная Галины Ли, которая живет в двухэтажном доме. По ее словам, грохот от обрушившегося в ванной комнате потолка она услышала, когда дети направлялись туда, чтоб умыться.
«Хорошо, что никого там не было в этот момент, дети не успели зайти», — рассказала Галина Ли редакции издания.
По словам женщины, около трех лет назад в их доме проводился ремонт по программе модернизации ЖКХ, также ремонтные работы проводили специалисты ПКСК
По ее словам, потолок уже давно начал провисать, а теперь он обвалился и образовалась дыра, через которую виден чердак и торчит труба.
Галина Ли намерена искать ответственных через акимат и юристов.