На двух жителей Калининградской области упали деревья
Во вторник, 22 августа, на двух жителей региона упали деревья. Об этом говорится в группе «Система 112 Калининград» «ВКонтакте».
Во вторник, 22 августа, на двух жителей региона упали деревья. Об этом говорится в группе «Система 112 Калининград» «ВКонтакте».
Первое сообщение в центр обработки вызовов «Системы 112» поступило в 7:49. В Краснознаменском городском округе на человека упало дерево. По словам очевидцев, пострадавший получил травму спины. Информация была передана в экстренные службы.
Аналогичное происшествие произошло в 7:56: в лесу около поселка Гастеллово Славского городского округа. На место происшествия были направлены спасатели, однако их помощь не потребовалась. Пострадавшего госпитализировали.