Суд вынесет приговор по делу о нападении на семью полицейского под Самарой

По версии следствия, в ночь на 11 декабря в одном из торговых павильонов Самары четверо обвиняемых, заметив на шее ранее не знакомого им Вашуркина золотую цепочку, решили напасть на него, чтобы завладеть имуществом. Молодые люди незаметно для потерпевших проследовали за ними до их дома в поселке Смышляевка, после чего проникли в жилище и напали на супругов, потребовав передачи драгоценностей и денег. Как сообщал СК, они нанесли супругам множественные удары ногами и руками, затем украли их имущество на сумму около 41 тысячи рублей. По версии следствия, один из нападавших — Яранкин — увидел удостоверение сотрудника полиции и решил убить супругов, в связи с чем нанес обоим несколько ударов обухом топора. От полученных травм Екатерина Ващуркина скончалась.