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16:44 (мск), источник: РИА Новости

Суд вынесет приговор по делу о нападении на семью полицейского под Самарой

САМАРА, 22 авг — РИА Новости. Приволжский окружной военный суд вынесет приговор по делу о нападении на начальника полиции города Отрадного Дмитрия Ващуркина и убийстве его жены 29 августа, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: РИА Новости

«Сегодня суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на вторник, 29 августа», — сообщил собеседник агентства.

Ранее прокурор запросил сроки от 8 до 25 лет колонии для обвиняемых в нападении на начальника полиции города Отрадного Дмитрия Ващуркина и убийстве его жены. Для обвиняемой в укрывательстве преступления Кристины Чистяковой гособвинение потребовало 50 тысяч рублей штрафа.

Как сообщает прокуратура, 28-летний Виталий Яранкин, 30-летний Андрей Пермяков, 28-летний Даниил Елтышев и 24-летний Эрнст Яцуненко обвиняются в разбое с применением насилия, опасного для жизни, Виталий Яранкин — также в убийстве и покушении на убийство. Сообщница мужчин — 24-летняя медсестра Кристина Чистякова — обвиняется по статье «Укрывательство преступлений».

По версии следствия, в ночь на 11 декабря в одном из торговых павильонов Самары четверо обвиняемых, заметив на шее ранее не знакомого им Вашуркина золотую цепочку, решили напасть на него, чтобы завладеть имуществом. Молодые люди незаметно для потерпевших проследовали за ними до их дома в поселке Смышляевка, после чего проникли в жилище и напали на супругов, потребовав передачи драгоценностей и денег. Как сообщал СК, они нанесли супругам множественные удары ногами и руками, затем украли их имущество на сумму около 41 тысячи рублей. По версии следствия, один из нападавших — Яранкин — увидел удостоверение сотрудника полиции и решил убить супругов, в связи с чем нанес обоим несколько ударов обухом топора. От полученных травм Екатерина Ващуркина скончалась.

Четверо обвиняемых находятся под арестом. Кристину Чистякову отпустили под подписку о невыезде. В ходе судебного заседания Яранкин, Пермяков, Елтышев и Яцуненко признали свою вину частично. Чистякова согласилась с обвинением и заявила, что она искренне раскаивается в содеянном.

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