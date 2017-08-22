Обвиняемый в связях с Аблязовым журналист дал показания в суде

Источник: Sputniknews.kz

По словам Жанболата Мамая, он начал выпускать «Трибуну» в 2012 году, однако тут же ощутил тяжесть финансовых проблем. Подсудимый объяснил это общим спадом газетного рынка в стране. С Жаксылыком Жаримбетовым он познакомился в феврале 2013 года.

«Инициатором нашего знакомства был сам Жаксылык Жаримбетов, он, как я знаю, активно следит за информационным пространством страны, активно читает практически все издания, интернет-издания, он присутствует в социальных сетях. И через Facebook в 2013 году — примерно зима это была — Жаримбетов написал мне, я с ним познакомился. На тот момент, до 2013 года, я вообще не знал, кто такой Жаримбетов», — рассказал Мамай суду.

По его словам, помощь, предложенная новым знакомым, финансовую ситуацию помогла несколько исправить.

«Господин Жаримбетов предложил свою помощь. Естественно, это не было каким-то бизнес-проектом, ни он, ни я не предусматривали извлечения какой-либо прибыли. Он попросил дать мне расклад по расходам: какие расходы примерно существуют у газеты, какие трудности возникают, на какой срок рассчитывать. Он сказал, что в течение года мы должны выйти на самоокупаемый уровень и в течение года он готов нам помогать. Но эта помощь осуществлялась не систематически, очень периодически. До 2014 года примерно он помогал, и до 2015 года полностью вышли на самоокупаемый уровень», — рассказал подсудимый.

Также он раскрыл информацию о годовом бюджете своего издания. По его словам, редакцию удавалось держать на плаву, но прибыль была мизерной.

«Если считать, с 2015 года годовой бюджет газеты составлял примерно 20−22 миллиона тенге. То есть, за счет продаж газеты мы все это получали. И порядка 16−17 миллионов мы выплачивали типографии. Практически все наши доходы, все, что мы зарабатывали, уходили в типографию. Где-то 6 миллионов оставалось в год, и, если разделить на 12 месяцев, 400−500 тысяч тенге оставалось на какие-то редакционные расходы», — объяснил Мамай.

На вопрос о том, просил ли Жаримбетов о каких-либо услугах в обмен на предложенные деньги, главный редактор «Трибуны» ответил отрицательно.

«Жаксылык Жаримбетов оказывал мне помощь полностью на безвозмездной основе. То есть он никогда ничего не требовал взамен, с одной стороны. С другой стороны, у нас разные с ним стези: я никогда не занимался предпринимательской деятельностью, бизнесом, я не мог ему оказывать каких-либо услуг», — сказал он.

Ранее Жанболату Мамаю было предъявлено обвинение в легализации похищенных преступным сообществом средств БТА Банка. Сумма, которая заявлена в обвинительном заключении, составляет 110 тысяч долларов. По версии государственного обвинения, Мамай, занимая должность главного редактора газеты, неоднократно получал от Аблязова и Жаримбетова похищенные денежные средства банка, которые затем использовал в финансовых операциях ИП «Алан журт», ИП «Калам», газеты «Саяси Калам: Трибуна». Жанболат Мамай был арестован в феврале этого года.

7 июня в Алматы завершился процесс по делу беглого банкира Мухтара Аблязова. Ему инкриминировалось создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями. Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам приговорил главного подсудимого по делу БТА Банка к 20 годам лишения свободы.