Обвиняемый в связях с Аблязовым журналист дал показания в суде
АСТАНА, 22 авг — Sputnik. Главный редактор газеты «Саяси Калам: Трибуна» Жанболат Мамай, обвиняемый в легализации денег «БТА Банка», дал показания в суде.
АСТАНА, 22 авг — Sputnik. Главный редактор газеты «Саяси Калам: Трибуна» Жанболат Мамай, обвиняемый в легализации денег «БТА Банка», дал показания в суде.
По словам Жанболата Мамая, он начал выпускать «Трибуну» в 2012 году, однако тут же ощутил тяжесть финансовых проблем. Подсудимый объяснил это общим спадом газетного рынка в стране. С Жаксылыком Жаримбетовым он познакомился в феврале 2013 года.
«Инициатором нашего знакомства был сам Жаксылык Жаримбетов, он, как я знаю, активно следит за информационным пространством страны, активно читает практически все издания,
По его словам, помощь, предложенная новым знакомым, финансовую ситуацию помогла несколько исправить.
«Господин Жаримбетов предложил свою помощь. Естественно, это не было
Также он раскрыл информацию о годовом бюджете своего издания. По его словам, редакцию удавалось держать на плаву, но прибыль была мизерной.
«Если считать, с 2015 года годовой бюджет газеты составлял примерно 20−22 миллиона тенге. То есть, за счет продаж газеты мы все это получали. И порядка 16−17 миллионов мы выплачивали типографии. Практически все наши доходы, все, что мы зарабатывали, уходили в типографию.
На вопрос о том, просил ли Жаримбетов о
«Жаксылык Жаримбетов оказывал мне помощь полностью на безвозмездной основе. То есть он никогда ничего не требовал взамен, с одной стороны. С другой стороны, у нас разные с ним стези: я никогда не занимался предпринимательской деятельностью, бизнесом, я не мог ему оказывать
Ранее Жанболату Мамаю было предъявлено обвинение в легализации похищенных преступным сообществом средств БТА Банка. Сумма, которая заявлена в обвинительном заключении, составляет 110 тысяч долларов. По версии государственного обвинения, Мамай, занимая должность главного редактора газеты, неоднократно получал от Аблязова и Жаримбетова похищенные денежные средства банка, которые затем использовал в финансовых операциях ИП «Алан журт», ИП «Калам», газеты «Саяси Калам: Трибуна». Жанболат Мамай был арестован в феврале этого года.
7 июня в Алматы завершился процесс по делу беглого банкира Мухтара Аблязова. Ему инкриминировалось создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями. Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам приговорил главного подсудимого по делу БТА Банка к 20 годам лишения свободы.
Аблязов с 2009 года находится в бегах и сейчас, предположительно, проживает во Франции. Вместе с ним был осужден бывший заместитель председателя БТА Банка Жаксылык Жаримбетов, он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Бывший директор по кредитованию банка Кайрат Садыков приговорен к 15 годам лишения свободы, бывший председатель правления банка Садуакас Мамеш осужден на пять лет условно.