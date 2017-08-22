Белорусский автобус с туристами обворовали во Львове
МИНСК, 22 авг — Sputnik. Злоумышленники обокрали автобус с белорусскими туристами, припаркованный на платной стоянке в самом центре украинского Львова, сообщил телеканал СТВ.
МИНСК, 22 авг — Sputnik. Злоумышленники обокрали автобус с белорусскими туристами, припаркованный на платной стоянке в самом центре украинского Львова, сообщил телеканал СТВ.
Пока водитель транспортного средства отлучился на некоторое время, неизвестные разбили стекло в форточке входной двери и проникли в салон.
«Хватали все, что попадало под руку: деньги, мобильные телефоны, барсетки, фотоаппараты, рюкзаки», — сообщили в эфире телеканала.
У одного из белорусских туристов стащили паспорт, ему пришлось на некоторое время задержаться на Украине для восстановления документов.
После себя налетчики оставили следы крови — она была и на стекле, и на обшивке сидений автобуса. По горячим следам задержать злоумышленников львовским полицейским не удалось.
В туристической фирме, которая отправила во Львов белорусских туристов, от комментариев по данному факту отказались, заявив, что такое могло произойти в любой другой стране мира. Организаторы тура напомнили о том, что туристы должны быть бдительными.