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18:10 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусский автобус с туристами обворовали во Львове

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Злоумышленники обокрали автобус с белорусскими туристами, припаркованный на платной стоянке в самом центре украинского Львова, сообщил телеканал СТВ.

Пока водитель транспортного средства отлучился на некоторое время, неизвестные разбили стекло в форточке входной двери и проникли в салон.

«Хватали все, что попадало под руку: деньги, мобильные телефоны, барсетки, фотоаппараты, рюкзаки», — сообщили в эфире телеканала.

У одного из белорусских туристов стащили паспорт, ему пришлось на некоторое время задержаться на Украине для восстановления документов.

После себя налетчики оставили следы крови — она была и на стекле, и на обшивке сидений автобуса. По горячим следам задержать злоумышленников львовским полицейским не удалось.

В туристической фирме, которая отправила во Львов белорусских туристов, от комментариев по данному факту отказались, заявив, что такое могло произойти в любой другой стране мира. Организаторы тура напомнили о том, что туристы должны быть бдительными.

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