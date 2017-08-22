Белорусский автобус с туристами обворовали во Львове

Пока водитель транспортного средства отлучился на некоторое время, неизвестные разбили стекло в форточке входной двери и проникли в салон.

«Хватали все, что попадало под руку: деньги, мобильные телефоны, барсетки, фотоаппараты, рюкзаки», — сообщили в эфире телеканала.

У одного из белорусских туристов стащили паспорт, ему пришлось на некоторое время задержаться на Украине для восстановления документов.

После себя налетчики оставили следы крови — она была и на стекле, и на обшивке сидений автобуса. По горячим следам задержать злоумышленников львовским полицейским не удалось.