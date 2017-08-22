Страшное ДТП с КамАЗом на трассе Хабаровск — Комсомольск зафиксировал видеорегистратор
Информации по пострадавшим пока нет.
Информации по пострадавшим пока нет.
Хабаровск, 22 августа, AmurMedia.
В группе dv_shock в instagram появилось видео со страшной аварией, в которую попал военный КамАЗ. Инцидент произошел на 197 км трассы Хабаровск —
На кадрах с видеорегистратора, установленного в автомобиле, который ехал навстречу КамАЗу, видно, что водитель транспортного средства не справился с управлением, после чего многотонная машина вылетел с дороги и перевернулась на бок.
По информации очевидцев, пострадавших нет.
В комментариях к видео все лавры достаются автовладельцу, у которого стоял видеорегистратор.
— Мужик с хорошей реакцией, слава богу живы, — пишет exmachin.
— Да солдат тоже молодец, — делится qwerteen209.
— Автору повезло, — считает svetlana.badanina.
— Ребята, благодарите бога за свое чудесное спасение, — вторит ей sidelena09.
— Прям на волосок от смерти!!! Ужас, — впечатлился Chudakovas.
— Водитель огонь. Благодарите его за второй день, — пишет i.litvintsev.