Страшное ДТП с КамАЗом на трассе Хабаровск — Комсомольск зафиксировал видеорегистратор

Хабаровск, 22 августа, AmurMedia.

В группе dv_shock в instagram появилось видео со страшной аварией, в которую попал военный КамАЗ. Инцидент произошел на 197 км трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, сообщает ИА AmurMedia.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qEdxIw45O7E?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах с видеорегистратора, установленного в автомобиле, который ехал навстречу КамАЗу, видно, что водитель транспортного средства не справился с управлением, после чего многотонная машина вылетел с дороги и перевернулась на бок.

По информации очевидцев, пострадавших нет.

В комментариях к видео все лавры достаются автовладельцу, у которого стоял видеорегистратор.

— Мужик с хорошей реакцией, слава богу живы, — пишет exmachin.

— Да солдат тоже молодец, — делится qwerteen209.

— Автору повезло, — считает svetlana.badanina.

— Ребята, благодарите бога за свое чудесное спасение, — вторит ей sidelena09.

— Прям на волосок от смерти!!! Ужас, — впечатлился Chudakovas.