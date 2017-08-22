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17:14 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области ликвидировали крупный пожар в лесном массиве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Крупный пожар в лесном массиве в Усть-Донецком районе Ростовской области, охвативший около 5 тысяч гектаров, полностью ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

«В 16.00 по Москве объявлена полная ликвидация природного пожара в Усть-Донецком районе», — сказал собеседник агентства.

В пятницу, 18 августа, в Усть-Донецком районе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупного природного пожара в районе станицы Усть-Быстрянской. Площадь активного горения составляла порядка 10 гектаров. Сложность рельефа местности, невозможность подъезда пожарной и специальной техники осложняли тушение пожара. Население района было оповещено о возможной опасности. Утром в понедельник была объявлена локализация на площади в 4870 гектаров.

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