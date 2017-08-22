В Калининграде спасателям пришлось вызволять ребенка с детской площадки
В Калининграде спасателям пришлось вызволять ребенка из аттракциона на детской площадке.
В Калининграде спасателям пришлось вызволять ребенка из аттракциона на детской площадке.
Сигнал тревоги в службу «112» поступил накануне вечером. Звонила мама ребенка. Она рассказала, что ее сын, играя, застрял головой в металлической конструкции. Сам он выбраться не может, она тоже бессильна.
На площадку у дома № 16 на улице Осенней тут же выехали городские спасатели. Четверо мужчин в считанные минуты освободили ребенка. Помощь медиков ему не потребовалась.