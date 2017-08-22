В Самаре «Лексус» разбился об трамвай

Во вторник, 22 августа, в Самаре произошло новое ДТП с участием трамвая. Как сообщают очевидцы в соцсетях, на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии столкнулись «Лексус» и трамвай № 3. От удара у иномарки снесло передний бампер, а вот вагон серьезных повреждений не получил. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.