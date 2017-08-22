Дело о хулиганстве на репетиции парада рассмотрит суд Центрального района

Источник: Sputnik.by

В Минске во время одной из репетиций военного парада ко Дню Независимости 33-летний минчанин выбежал на дорогу обнажил гениталии перед проходящей мимо колонной военной техники.

«В суд Центрального района Минска поступило уголовное дело по обвинению минчанина в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 339, ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси», — сообщила Sputnik во вторник помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильаян.

По ее словам, после того, как судья изучит материалы дела, станет известная дата начала судебного разбирательства.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на СК, минчанину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) и ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи за хулиганство предусматривает до двух лет лишения, а вторая статья — до шести лет лишения свободы.

Было установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок и выражая неуважение к обществу, нормам морали и нравственности, совершил данные действия.