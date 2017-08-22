Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Россия рассекретила новый сверхзащищенный танк
Киев подсчитал потери из-за постройки Россией моста в Крым
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РоссииС назначением Анатолия Антонова новым послом России в США в Вашингтоне начнется новая, более агрессивная глава российской дипломатии
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Падение Керченского моста: Гинзбург о лжи украинских СМИ о Крыме
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
Муж Глаголевой комментирует смерть любимой жены
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
10Землетрясение на юго-западе Китая
18:04 (мск), источник: Sputnik.by

Дело о хулиганстве на репетиции парада рассмотрит суд Центрального района

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Уголовное дело мужчины, показавшего гениталии на репетиции военного парада в Минске, будет рассматривать суд Центрального района, сообщили в Мингорсуде.

Источник: Sputnik.by

В Минске во время одной из репетиций военного парада ко Дню Независимости 33-летний минчанин выбежал на дорогу обнажил гениталии перед проходящей мимо колонной военной техники.

«В суд Центрального района Минска поступило уголовное дело по обвинению минчанина в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 339, ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси», — сообщила Sputnik во вторник помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильаян.

По ее словам, после того, как судья изучит материалы дела, станет известная дата начала судебного разбирательства.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на СК, минчанину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) и ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи за хулиганство предусматривает до двух лет лишения, а вторая статья — до шести лет лишения свободы.

Было установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок и выражая неуважение к обществу, нормам морали и нравственности, совершил данные действия.

По словам следователей, пресек действия минчанина сотрудник ГАИ, обвиняемый при этом ругался матом и пытался нанести несколько ударов сотруднику органов внутренних дел. «С помощью находящихся поблизости граждан подозреваемый был задержан», — сообщили в СК.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Первый белорусский электромобиль разгоняется до 110 километров в час
Ставку первого разряда повысят в ближайшие дни
Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве
Дмитрий Медведев предложил снизить ставки по ипотеке
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
«Барселона» подаст в суд на Неймара
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РФ
Аман Тулеев обвинил своего заместителя в подлости
Поклонская снялась в клипе о Крыме
Спорт
Олимпиада-2016: как российский спорт прожил этот год За это время существенно поутих допинговый скандал вокруг российской сборной, и успели подзабыться наши главные герои соревнований
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Главная Дездемона нашего кино: Ирина Скобцева отмечает 90-летие В 2017 году народной артистке России исполняется 90 лет, и в честь юбилея «Кино Mail.Ru» вспоминает ее лучшие роли
Недвижимость
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Названы города, где появится новое арендное жилье
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь