В Молдове ссора друзей закончилась кровавой поножовщиной
Бытовая ссора двух мужчин из Криулянского района закончилась трагедией. Выясняя отношения, один из мужчин схватился за нож и ударил своего оппонента несколько раз в живот.
Бытовая ссора двух мужчин из Криулянского района закончилась трагедией. Выясняя отношения, один из мужчин схватился за нож и ударил своего оппонента несколько раз в живот.
Инцидент произошел в районе 10 часов вечера в селе Балта. Словесный спор настолько разозлил 22-летнего мужчину, что тот решил доказать свою правоту, ударив своего 33-летнего соседа ножом.
На место происшествия незамедлительно прибыла скорая, однако по дороге в больницу он скончался.
Полиция выясняет подробности случившегося и устанавливает меру наказания.