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17:40 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове ссора друзей закончилась кровавой поножовщиной

Бытовая ссора двух мужчин из Криулянского района закончилась трагедией. Выясняя отношения, один из мужчин схватился за нож и ударил своего оппонента несколько раз в живот.

Источник: Actualitati.md

Инцидент произошел в районе 10 часов вечера в селе Балта. Словесный спор настолько разозлил 22-летнего мужчину, что тот решил доказать свою правоту, ударив своего 33-летнего соседа ножом.

На место происшествия незамедлительно прибыла скорая, однако по дороге в больницу он скончался.

Полиция выясняет подробности случившегося и устанавливает меру наказания.

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