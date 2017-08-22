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17:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже открыли пункт сбора помощи пострадавшим на пожарах в Ростове-на-Дону

Огонь уничтожил около 100 жилых домов.

Источник: РИА "Воронеж"

Благотворительная организация «СтудФонд» открыла в Воронеже пункт сбора гуманитарной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию после пожаров в Ростовской области. В штаб на Моисеева, 10 можно принести вещи, бытовую химию и продукты питания. Пункт открылся во вторник, 22 августа, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» координатор воронежского штаба Василий Москалев.

— Людям, которые остались без крыши над головой, нужны повседневные вещи, теплая одежда, одеяла. Мы собираем также бытовую химию и нескоропортящиеся продукты питания (крупы, сахар чай). Запроса на лекарства пока не было. Первую партию планируем отправить на этой неделе, — рассказал Василий Москалев.

Штаб работает ежедневно с 09:00 до 21:00, там будет дежурить человек, принимающий гуманитарную помощь. Предварительно предупреждать о визите не нужно. Пункты сбора гуманитарной помощи также будут действовать в Волгоградской области, Ставропольском крае и Краснодарском крае.

Пожар в Ростове-на-Дону возник днем в понедельник, 21 августа. Огонь повредил 120 строений, в том числе 100 жилых домов. Пострадали 36 человек, восьмерых госпитализировали. В тушении принимали участие 650 человек.

500 домов спасли от огня в историческом центре Ростова-на-Дону
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12:57 (мск)© Ньюстюб
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