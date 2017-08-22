Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде Михаила Коблянского
Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде 17 августа 2017 года 66-летнего Михаила Коблянского.
Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде 17 августа 2017 года 66-летнего Михаила Коблянского.
Об этом сообщает
Приметы: среднего телосложения, рост 180 см, волосы седые. Мужчина хромает, носит зубные протезы и имеет искривление носа. Был одет в
Напомним, что 22 августа был объявлен поиск 54-летнего жителя Нижегородского района Игоря Человенко, который также пропал 17 августа. Кроме того, 22 августа волонтеры сообщили, пропавшая в Нижнем Новгороде престарелая Валентина Макарова найдена живой в больнице.