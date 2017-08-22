Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде Михаила Коблянского

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер» 22 августа. По данным поисковиков, мужчина ушел из дома на Южном шоссе в Автозаводском районе около 12:30 и после этого назад не вернулся.

Приметы: среднего телосложения, рост 180 см, волосы седые. Мужчина хромает, носит зубные протезы и имеет искривление носа. Был одет в светло-серую кепку, серый пиджак, темно-синюю футболку, черные брюки и темно-коричневые туфли. Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтёры просят позвонить по телефонам: 102 (полиция), 8−831−291−51−51 (волонтёры). Для организации поисков волонтеры собирают людей и автомобили к 18:00 по адресу: ул. Южное шоссе, д.32А.