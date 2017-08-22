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17:43 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде Михаила Коблянского

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде 17 августа 2017 года 66-летнего Михаила Коблянского.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер» 22 августа. По данным поисковиков, мужчина ушел из дома на Южном шоссе в Автозаводском районе около 12:30 и после этого назад не вернулся.

Приметы: среднего телосложения, рост 180 см, волосы седые. Мужчина хромает, носит зубные протезы и имеет искривление носа. Был одет в светло-серую кепку, серый пиджак, темно-синюю футболку, черные брюки и темно-коричневые туфли. Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтёры просят позвонить по телефонам: 102 (полиция), 8−831−291−51−51 (волонтёры). Для организации поисков волонтеры собирают людей и автомобили к 18:00 по адресу: ул. Южное шоссе, д.32А.

Напомним, что 22 августа был объявлен поиск 54-летнего жителя Нижегородского района Игоря Человенко, который также пропал 17 августа. Кроме того, 22 августа волонтеры сообщили, пропавшая в Нижнем Новгороде престарелая Валентина Макарова найдена живой в больнице.

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