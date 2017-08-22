Московский турист умер на Эльбрусе

По информации ведомства, во вторник, 22 августа, альпинист 1962 года рождения почувствовал недомогание и связался с МЧС. Для оказания помощи выдвинулся отряд из четырех спасателей.

Спустя примерно три часа сотрудники МЧС нашли мужчину на высоте 4,1 тысячи метров, однако он был уже мертв. Спасатели спустили тело путешественника вниз и передали представителям правоохранительных органов.

Причина смерти москвича пока неизвестна. Руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Кантемир Беров отметил, что травм на теле туриста не было обнаружено. Как передает «Интерфакс», перед выходом на маршрут путешественник не зарегистрировался в спасательной службе.