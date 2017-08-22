Московский турист умер на Эльбрусе
Турист из Москвы скончался во время восхождения на гору Эльбрус. Об этом сообщает главное управление МЧС России по
Турист из Москвы скончался во время восхождения на гору Эльбрус. Об этом сообщает главное управление МЧС России по
По информации ведомства, во вторник, 22 августа, альпинист 1962 года рождения почувствовал недомогание и связался с МЧС. Для оказания помощи выдвинулся отряд из четырех спасателей.
Спустя примерно три часа сотрудники МЧС нашли мужчину на высоте 4,1 тысячи метров, однако он был уже мертв. Спасатели спустили тело путешественника вниз и передали представителям правоохранительных органов.
Причина смерти москвича пока неизвестна. Руководитель
В апреле текущего года двое альпинистов сорвались при покорении Эльбруса. Один из них — мужчина — погиб сразу, а его напарница скончалась позднее в больнице.