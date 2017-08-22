Подозреваемый в убийстве казахстанец задержан на российско-украинской границе
АСТАНА, 22 авг — Sputnik. Подозреваемый в жестоком убийстве жителя Кокшетау казахстанец этапирован из России в Акмолинскую область и предстал перед судом, сообщила
АСТАНА, 22 авг — Sputnik. Подозреваемый в жестоком убийстве жителя Кокшетау казахстанец этапирован из России в Акмолинскую область и предстал перед судом, сообщила
В УВД Кокшетау 22 июня поступило заявление от родственников 26-летнего Николая Кулаковского о его исчезновении. Полиция и волонтеры несколько дней искали пропавшего молодого человека. 30 июня в камышах на реке Кылшакты было обнаружено тело Кулаковского.
Подозрение пало на его приятеля, который, после того как его опросили полицейские, уехал.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство» УК РК. Подозреваемый 30-летний житель Кокшетау был объявлен в розыск. Вместе с российскими коллегами удалось задержать его в пункте пропуска через госграницу РФ с Украиной в Донецке Ростовской области. Подозреваемый был этапирован в Кокшетау.
Материалы по обвинению в совершении преступления в отношении Б. поступили в Акмолинский специализированный межрайонный суд по уголовным делам. Главное судебное разбирательство назначено на 5 сентября. Процесс будет открытым.