Подозреваемый в убийстве казахстанец задержан на российско-украинской границе

Источник: Sputniknews.kz

В УВД Кокшетау 22 июня поступило заявление от родственников 26-летнего Николая Кулаковского о его исчезновении. Полиция и волонтеры несколько дней искали пропавшего молодого человека. 30 июня в камышах на реке Кылшакты было обнаружено тело Кулаковского.

Подозрение пало на его приятеля, который, после того как его опросили полицейские, уехал.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство» УК РК. Подозреваемый 30-летний житель Кокшетау был объявлен в розыск. Вместе с российскими коллегами удалось задержать его в пункте пропуска через госграницу РФ с Украиной в Донецке Ростовской области. Подозреваемый был этапирован в Кокшетау.