Петербурженку, зарезавшую сестру-модель, признали не вменяемой

Городской суд Санкт-Петербурга вынес решение о принудительном лечении в психиатрической больнице специализированного типа 20-летней жительницы города не Неве Елизаветы Д., которую обвиняют в том, что она с особой жестокостью убила свою 17-летнюю сестру фотомодель Стефанию.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, Елизавета Д. 24 февраля 2016 года в квартире одного из домов, расположенного по Пулковской улице, в ходе ссоры, нанесла своей родной сестре не менее 140 ножевых ранений, после чего попыталась скрыться с места происшествия. Но ее задержал знакомый убитой Стефании.