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18:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербурженку, зарезавшую сестру-модель, признали не вменяемой

Ей назначено принудительное лечение.

Городской суд Санкт-Петербурга вынес решение о принудительном лечении в психиатрической больнице специализированного типа 20-летней жительницы города не Неве Елизаветы Д., которую обвиняют в том, что она с особой жестокостью убила свою 17-летнюю сестру фотомодель Стефанию.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, Елизавета Д. 24 февраля 2016 года в квартире одного из домов, расположенного по Пулковской улице, в ходе ссоры, нанесла своей родной сестре не менее 140 ножевых ранений, после чего попыталась скрыться с места происшествия. Но ее задержал знакомый убитой Стефании.

Согласно заключению экспертизы, назначенной в ходе рассмотрения уголовного дела в суде по существу, она в настоящее время является не вменяемой.
Пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу

При этом отмечается, что от уголовной ответственности девушка не освобождена.

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