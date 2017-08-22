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18:41 (мск), источник: ТАСС

Источник: три горящих частных дома в поселке в Новой Москве обрушились

Три частных дома, охваченных пожаром в поселке Кокошкино в Новой Москве, обрушились. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Произошло полное обрушение трех домов», — сказал источник. Данных о пострадавших нет.

Вместе с тем источник сообщил, что в одном из домов могла находиться пожилая женщина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в Главном управлении МЧС России по Москве сообщили, что в поселке Кокошкино загорелись три частных дома и хозяйственная постройка на площади 350 кв. метров. Распространению огня способствовал сильный ветер.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

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