Сбивший троих пешеходов полицейский арестован в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В Шымкенте возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, сбившего на автомобиле троих человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В Шымкенте возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, сбившего на автомобиле троих человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
32-летний водитель «БМВ» сбил троих пешеходов и покинул место происшествия, оставив автомашину. Очевидцы сняли водителя на сотовые телефоны и разместили видеозапись в социальных сетях.
От последствий ДТП на месте происшествия скончался 37-летний гражданин, 36-летняя женщина и ее 7-летний сын с тяжелыми травмами попали в больницу.
Очевидцы также показали в видеороликах то, что «скорая помощь» прибыла с запозданием, когда погибший пешеход истекал кровью на дороге.
В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначена