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20:04 (мск), источник: Kazinform

Сбивший троих пешеходов полицейский арестован в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В Шымкенте возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, сбившего на автомобиле троих человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось на улице Жибек жолы.

32-летний водитель «БМВ» сбил троих пешеходов и покинул место происшествия, оставив автомашину. Очевидцы сняли водителя на сотовые телефоны и разместили видеозапись в социальных сетях.

От последствий ДТП на месте происшествия скончался 37-летний гражданин, 36-летняя женщина и ее 7-летний сын с тяжелыми травмами попали в больницу.

Очевидцы также показали в видеороликах то, что «скорая помощь» прибыла с запозданием, когда погибший пешеход истекал кровью на дороге.

В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется расследование.

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