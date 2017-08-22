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20:02 (мск), источник: Newtimes.kz

Уральские полицейские поймали мошенника-иллюзиониста

Уральские полицейские поймали мошенника с задатками иллюзиониста. 42-летний гражданин Ирана обманул на шестьсот тысяч тенге сразу четыре крупные фирмы города, и только лишь благодаря ловкости рук, передает КТК.

Источник: Newtimes.kz

Вор-фокусник приходил в строительные компании под видом состоятельного клиента, покупал товар и рассказывал, что коллекционирует купюры разных стран. Работники, готовые услужить, разрешали искать нужные ему банкноты едва ли не в сейфах. А тот выдергивал из пачек несколько купюр с ловкостью профессионального фокусника. Пропажу обнаруживали только после ухода солидного покупателя. Мошенника удалось задержать с помощью записей на камерах наблюдения. Сейчас он в изоляторе, полиция ждет с заявлениями других пострадавших.

«Устанавливается его личность. Пока он по трем эпизодам у нас проходит, обоснованно подозревается, по всем эпизодам есть видео, есть признательные показания данного гражданина», — заявил первый заместитель начальника УВД Уральска Нурлан Бисенов.

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