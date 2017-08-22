Уральские полицейские поймали мошенника-иллюзиониста

Вор-фокусник приходил в строительные компании под видом состоятельного клиента, покупал товар и рассказывал, что коллекционирует купюры разных стран. Работники, готовые услужить, разрешали искать нужные ему банкноты едва ли не в сейфах. А тот выдергивал из пачек несколько купюр с ловкостью профессионального фокусника. Пропажу обнаруживали только после ухода солидного покупателя. Мошенника удалось задержать с помощью записей на камерах наблюдения. Сейчас он в изоляторе, полиция ждет с заявлениями других пострадавших.
«Устанавливается его личность. Пока он по трем эпизодам у нас проходит, обоснованно подозревается, по всем эпизодам есть видео, есть признательные показания данного гражданина», — заявил первый заместитель начальника УВД Уральска Нурлан Бисенов.