ГАИ рассказала подробности нелепого ДТП из-за мобильника под Слонимом

Как выяснили инспекторы, мужчина, управлявший легковушкой, перед ДТП разговаривал по мобильному телефону и отвлекся от дороги. Затем он заметил впередиидущий грузовик и с криком «Куда едешь?!» вывернул руль, после чего автомобиль занесло, и он врезался в ограждение.