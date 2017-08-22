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19:45 (мск), источник: Sputnik.by

ГАИ рассказала подробности нелепого ДТП из-за мобильника под Слонимом

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Автомобиль Opel наскочил на отбойник на трассе в Слонимском районе из-за того, что водитель отвлекся на разговор по мобильному телефону, сообщили Sputnik во вторник в Госавтоинспекции Гродненской области.

Источник: Sputnik.by

Авария произошла накануне возле деревни Тушевичи: Opel Astra врезался в металлическое ограждение автодороги. Металл пробил переднюю часть легкового автомобиля.

В результате водитель машины, получивший серьезные травмы, был госпитализирован и находится в реанимации.

Как выяснили инспекторы, мужчина, управлявший легковушкой, перед ДТП разговаривал по мобильному телефону и отвлекся от дороги. Затем он заметил впередиидущий грузовик и с криком «Куда едешь?!» вывернул руль, после чего автомобиль занесло, и он врезался в ограждение.

Все подробности аварии сотрудники ГАИ узнали от пассажира «Опеля», так как водитель находится в тяжелом состоянии.

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