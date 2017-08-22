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20:49 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе продолжаются поиски мужчины с татуировкой скорпиона

По просьбе близких пропавшего мужчины, волонтеры группы поиска снова разместили в соцсетях объявление о его поисках.

Источник: Proufu.ru

Мужчина пропал больше трех лет назад, однако у его семьи не иссякла надежда найти его.

Пропавшего зовут Роберт Давлетшин, на момент исчезновения ему было 38 лет, а сейчас уже должно быть за сорок. Он ушел на работу 30 апреля 2014 года. Последний раз его видели на работе на улице Рижской в уфимском микрорайоне Нижегородка. С тех пор больше ни каких сведений о Роберте не было.

Приметы пропавшего: рост 184 см, худощавый. На левой руке имеется татуировка в виде скорпиона.

Был одет в белую футболку, черную толстовку с надписью «Just do it», на ногах — кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Роберта Давлетшина, родственники очень просят позвонить по телефону 89173792689.

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