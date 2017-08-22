В Уфе продолжаются поиски мужчины с татуировкой скорпиона
По просьбе близких пропавшего мужчины, волонтеры группы поиска снова разместили в соцсетях объявление о его поисках.
По просьбе близких пропавшего мужчины, волонтеры группы поиска снова разместили в соцсетях объявление о его поисках.
Мужчина пропал больше трех лет назад, однако у его семьи не иссякла надежда найти его.
Пропавшего зовут Роберт Давлетшин, на момент исчезновения ему было 38 лет, а сейчас уже должно быть за сорок. Он ушел на работу 30 апреля 2014 года. Последний раз его видели на работе на улице Рижской в уфимском микрорайоне Нижегородка. С тех пор больше ни каких сведений о Роберте не было.
Приметы пропавшего: рост 184 см, худощавый. На левой руке имеется татуировка в виде скорпиона.
Был одет в белую футболку, черную толстовку с надписью «Just do it», на ногах — кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Роберта Давлетшина, родственники очень просят позвонить по телефону 89173792689.