В Уфе продолжаются поиски мужчины с татуировкой скорпиона

Мужчина пропал больше трех лет назад, однако у его семьи не иссякла надежда найти его.

Пропавшего зовут Роберт Давлетшин, на момент исчезновения ему было 38 лет, а сейчас уже должно быть за сорок. Он ушел на работу 30 апреля 2014 года. Последний раз его видели на работе на улице Рижской в уфимском микрорайоне Нижегородка. С тех пор больше ни каких сведений о Роберте не было.