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09:30 (мск), источник: 36on.ru

Появилось видео крупного пожара около АЗС на левом берегу Воронежа

В соцсети ВКонтакте появилась видеозапись крупного пожара, случившегося вечером во вторник, 22 августа, на левом берегу Воронежа.

Ролик был опубликован в паблике «Настоящий Воронеж». Как сообщает автор записи Александра Матвеева, пожар произошел на улице Димитрова, и уже подбирается к автозаправке. Как видно из ролика, здесь действительно находится АЗС «Донако», рядом с ней горит какой-то крупный объект. Судя по густым черным клубам дыма, возгорание носит серьезный характер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ролик вызвал тревожные комментарии воронежцев. Напомним, за последние несколько дней на левом берегу областного центра произошло несколько серьезных пожаров, в том числе лесной. Интернет-пользователи предположили, что в этот раз пожар произошел на складе компании «Протэк».

В МЧС подтвердили информацию о крупном пожаре. Спасатели уточнили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурных около 18.30. Как оказалось, пожар случился не на складе, а рядом с ним — в Монтажном проезде, 2 г загорелся КамАЗ со шпалами.

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