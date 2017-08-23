Появилось видео крупного пожара около АЗС на левом берегу Воронежа
В соцсети ВКонтакте появилась видеозапись крупного пожара, случившегося вечером во вторник, 22 августа, на левом берегу Воронежа.
В соцсети ВКонтакте появилась видеозапись крупного пожара, случившегося вечером во вторник, 22 августа, на левом берегу Воронежа.
Ролик был опубликован в паблике «Настоящий Воронеж». Как сообщает автор записи Александра Матвеева, пожар произошел на улице Димитрова, и уже подбирается к автозаправке. Как видно из ролика, здесь действительно находится АЗС «Донако», рядом с ней горит
Ролик вызвал тревожные комментарии воронежцев. Напомним, за последние несколько дней на левом берегу областного центра произошло несколько серьезных пожаров, в том числе лесной.
В МЧС подтвердили информацию о крупном пожаре. Спасатели уточнили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурных около 18.30. Как оказалось, пожар случился не на складе, а рядом с ним — в Монтажном проезде, 2 г загорелся КамАЗ со шпалами.