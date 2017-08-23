Появилось видео крупного пожара около АЗС на левом берегу Воронежа

Ролик был опубликован в паблике «Настоящий Воронеж». Как сообщает автор записи Александра Матвеева, пожар произошел на улице Димитрова, и уже подбирается к автозаправке. Как видно из ролика, здесь действительно находится АЗС «Донако», рядом с ней горит какой-то крупный объект. Судя по густым черным клубам дыма, возгорание носит серьезный характер.

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Ролик вызвал тревожные комментарии воронежцев. Напомним, за последние несколько дней на левом берегу областного центра произошло несколько серьезных пожаров, в том числе лесной. Интернет-пользователи предположили, что в этот раз пожар произошел на складе компании «Протэк».