В «деле Серебренникова» появился новый фигурант

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — В уголовном деле о хищении бюджетных средств в организации «Седьмая студия» появился новый фигурант — исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова, которая в настоящее время скрывается от следствия.

На просьбу «Интерфакса» уточнить роль Вороновой в уголовном деле официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в 2011 году Воронова работала продюсером.

«Ранее следствие вынесло постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой по делу о хищении в «Седьмой студии», — сказала Петренко.

«Екатерина Воронова скрывается от следствия, она объявлена в розыск», — сказала официальный представитель СКР.

Во вторник Петренко сообщила, что Воронова, а также бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-генпродюсер организации Алексей Малобродский и бывший главбух АНО Нина Масляева, выполняя указания Серебренникова, «ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта “Платформа”, содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости, после чего представляли данные планы в министерство культуры России в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования».

Между тем ранее хищения при постановке не поставленного, по версии следствия, спектакля «Сон в летнюю» ночь в рамках проекта «Платформа» инкриминировались экс-генпродюсеру «Седьмой студии» Малобродскому.

Согласно следственным данным, сумма ущерба по этому эпизоду составляла 2,3 млн.

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Впоследствии Малобродскому было предъявлено, новое расширенное обвинение. При этом, по словам его адвоката Ксении Карпинской, суть обвинения остается неизвестной, так как материалы дела пока не содержат каких-либо конкретных эпизодов.

Как сообщалось, Серебренников был задержан в ночь на вторник в Санкт-Петербурге по подозрению в организации мошенничества в особо крупном размере и доставлен в Следственный комитет в столице, где ему было предъявлено обвинение.

Ночь на среду Серебренников проведет в ИВС, а в полдень Басманный суд Москвы должен начать рассмотрение просьбы следствия об избрания ему меры пресечения.

После допроса адвокат Дмитрий Харитонов сообщил журналистам, что режиссёр считает абсурдным своё уголовное преследование.

Кирилл Семенович (Серебренников — ИФ) считает это обвинение абсолютно абсурдное, “Платформа” была проектом, который состоялся, что на этот проект были потрачены те деньги, которые выделило государство Дмитрий Харитонов Адвокат

Ранее во вторник представитель СКР Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что следователи задержали режиссера Серебренникова по подозрению в организации хищения 68 млн рублей. Она добавила, что следствие квалифицирует его действия по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере).

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что Серебренникову может быть избрана мера пресечения в виде ареста или домашнего ареста.