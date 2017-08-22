В «деле Серебренникова» появился новый фигурант
По данным СКР, это исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова.
По данным СКР, это исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова.
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — В уголовном деле о хищении бюджетных средств в организации «Седьмая студия» появился новый фигурант — исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова, которая в настоящее время скрывается от следствия.
На просьбу «Интерфакса» уточнить роль Вороновой в уголовном деле официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в 2011 году Воронова работала продюсером.
«Ранее следствие вынесло постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой по делу о хищении в «Седьмой студии», — сказала Петренко.
«Екатерина Воронова скрывается от следствия, она объявлена в розыск», — сказала официальный представитель СКР.
Во вторник Петренко сообщила, что Воронова, а также бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин,
Согласно следственным данным, сумма ущерба по этому эпизоду составляла 2,3 млн.
Впоследствии Малобродскому было предъявлено, новое расширенное обвинение. При этом, по словам его адвоката Ксении Карпинской, суть обвинения остается неизвестной, так как материалы дела пока не содержат
Как сообщалось, Серебренников был задержан в ночь на вторник в
Ночь на среду Серебренников проведет в ИВС, а в полдень Басманный суд Москвы должен начать рассмотрение просьбы следствия об избрания ему меры пресечения.
После допроса адвокат Дмитрий Харитонов сообщил журналистам, что режиссёр считает абсурдным своё уголовное преследование.
Кирилл Семенович (Серебренников — ИФ) считает это обвинение абсолютно абсурдное, “Платформа” была проектом, который состоялся, что на этот проект были потрачены те деньги, которые выделило государство
Ранее во вторник представитель СКР Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что следователи задержали режиссера Серебренникова по подозрению в организации хищения 68 млн рублей. Она добавила, что следствие квалифицирует его действия по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере).
Между тем многие общественные деятели уже выступили в защиту Серебренникова и призвали не применять к нему такую исключительную меру как заключение под стражу.