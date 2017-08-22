Пассажиры избили и ограбили таксиста в Гомеле

Нападение на таксиста произошло в ночь с 15 на 16 августа. Он подобрал мужчин на Речицком проспекте и повез по указанному ими адресу — к популярному ресторану. На пересечении ул. Карбышева и Звездной клиенты заставили водителя выйти из машины, избили его до потери сознания и ушли, прихватив деньги, телефон и планшет. Придя в себя, потерпевший вызвал сотрудников милиции.