Пассажиры избили и ограбили таксиста в Гомеле
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры избили и ограбили таксиста в Гомеле, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Анастасия Макеева.
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры избили и ограбили таксиста в Гомеле, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Анастасия Макеева.
Нападение на таксиста произошло в ночь с 15 на 16 августа. Он подобрал мужчин на Речицком проспекте и повез по указанному ими адресу — к популярному ресторану. На пересечении ул. Карбышева и Звездной клиенты заставили водителя выйти из машины, избили его до потери сознания и ушли, прихватив деньги, телефон и планшет. Придя в себя, потерпевший вызвал сотрудников милиции.
Преступников вычислили в течение пары часов. Ими оказались ранее неоднократно судимые гомельчанин и его знакомый из города Хойники, приехавший погостить. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 206 УК РБ.