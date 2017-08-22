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22:34 (мск), источник: БЕЛТА

Пассажиры избили и ограбили таксиста в Гомеле

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры избили и ограбили таксиста в Гомеле, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Анастасия Макеева.

Нападение на таксиста произошло в ночь с 15 на 16 августа. Он подобрал мужчин на Речицком проспекте и повез по указанному ими адресу — к популярному ресторану. На пересечении ул. Карбышева и Звездной клиенты заставили водителя выйти из машины, избили его до потери сознания и ушли, прихватив деньги, телефон и планшет. Придя в себя, потерпевший вызвал сотрудников милиции.

Преступников вычислили в течение пары часов. Ими оказались ранее неоднократно судимые гомельчанин и его знакомый из города Хойники, приехавший погостить. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 206 УК РБ.

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