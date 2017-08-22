Женщина-водитель перепутала педали и врезалась в BMW в Алматы

Авария произошла на пересечении улиц Момышулы — Шаляпина во вторник вечером. Водитель Kia хотела повернуть на Шаляпина направо и по ошибке нажала на педаль газа, тем самым выехав на полосу встречного движения. В результате Kia лоб в лоб столкнулась с автомобилем BMW.

В ДТП пострадали четыре человека: водитель и пассажирка BMW, которые были госпитализированы, а также водитель и пассажир Kia. Они после оказания первой медицинской помощи были отпущены. Женщина-водитель Kia перепутала педали и врезалась в BMW.