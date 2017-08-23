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09:19 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани в ДТП погибла женщина с двумя детьми

КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. Авария в Калининском районе с участием мотоблока с прицепом, в котором находились десять человек, унесла жизнь женщины и ее двоих детей; ещё семь человек, включая пятерых детей, доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

Уточняется, что сообщение о ДТП поступило правоохранителям Калининского района около 20 часов.

По предварительным данным ведомства, на 13-м километре автодороги Калининская-Новониколаевская 80-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 столкнулся с движущимся впереди самоходным мотоблоком с прицепом, в котором находились десять человек.

«В результате ДТП погибла 41-летняя женщина, ее 9-летняя дочь и 2-летний сын. Женщина — водитель мотоблока, ее пассажир и пятеро детей, находящихся в момент аварии в прицепе, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении. Отмечается, что один из взрослых и восьмимесячный ребенок находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и два наряда ДПС: устанавливаются причины аварии и устраняются ее последствия.

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