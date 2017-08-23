Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Почему диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - мнение
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Эксперт сказал, почему США больше не заинтересованы в россиянах
Диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - эксперт
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
10Муссонные наводнения в Южной Азии
07:29 (мск), источник: Tengrinews

Курьез дня. Полицейский эвакуатор с «грузом» застрял под мостом в Алматы

В Алматы полицейский эвакуатор с автомобилем в грузовом отсеке застрял под мостом, передает корреспондент Тengrinews.kz.

По словам очевидцев, инцидент произошел 22 августа во второй половине дня по проспекту Сейфуллина в северном направлении, ниже проспекта Райымбека.

Судя по фото и видеоматериалам, водитель эвакуатора не рассчитал высоту моста и не смог проехать. На кадрах видно, что спецтехника повредила нижнюю, часть моста.

Очевидцы сообщили, что из-за данного ДТП по Сейфуллина образовался затор длинною в несколько кварталов. Длинна пробки доходила до ТРЦ «МЕГА Парк».

Автолюбителям пришлось ждать «разгрузки» проспекта больше часа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Дмитрий Харатьян и &quot;Горе от ума&quot; под Виктора Цоя. События недели в Астане
СМИ узнали о возможном отзыве свидетельств у пяти тысяч пилотов
Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам
Рябков: Россия начинает подготовку ответных мер на санкции США
Минэкономразвития предложило закрыть программу по охране Байкала
В США рассказали, сколько у россиян неучтенных средств в офшорах
МВД объявило награду за данные об убийце пауэрлифтера Драчева
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Спорт
Неуверенный в себе «Спартак». Рейтинг тура Какой след оставил в истории седьмой тур российской футбольной премьер-лиги
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры мира в 2017 году Журнал Forbes подсчитал доходы звезд мирового кинематографа и выяснил, кто по итогам 2017 года стал самым высокооплачиваемым актером
Недвижимость
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Названы города, где появится новое арендное жилье
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь