Курьез дня. Полицейский эвакуатор с «грузом» застрял под мостом в Алматы
В Алматы полицейский эвакуатор с автомобилем в грузовом отсеке застрял под мостом, передает корреспондент Тengrinews.kz.
В Алматы полицейский эвакуатор с автомобилем в грузовом отсеке застрял под мостом, передает корреспондент Тengrinews.kz.
По словам очевидцев, инцидент произошел 22 августа во второй половине дня по проспекту Сейфуллина в северном направлении, ниже проспекта Райымбека.
Судя по фото и видеоматериалам, водитель эвакуатора не рассчитал высоту моста и не смог проехать. На кадрах видно, что спецтехника повредила нижнюю, часть моста.
Очевидцы сообщили, что
Автолюбителям пришлось ждать «разгрузки» проспекта больше часа.