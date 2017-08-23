Курьез дня. Полицейский эвакуатор с «грузом» застрял под мостом в Алматы

По словам очевидцев, инцидент произошел 22 августа во второй половине дня по проспекту Сейфуллина в северном направлении, ниже проспекта Райымбека.

Судя по фото и видеоматериалам, водитель эвакуатора не рассчитал высоту моста и не смог проехать. На кадрах видно, что спецтехника повредила нижнюю, часть моста.

Очевидцы сообщили, что из-за данного ДТП по Сейфуллина образовался затор длинною в несколько кварталов. Длинна пробки доходила до ТРЦ «МЕГА Парк».