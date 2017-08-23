В Екатеринбурге ночью сгорели три иномарки
Три иномарки сгорели минувшей ночью в Екатеринбурге. По данным МЧС региона, в 01:57 очевидцы сообщили диспетчеру о возгорании Chevrolet Lacetti по улице Мурзинская.
Три иномарки сгорели минувшей ночью в Екатеринбурге. По данным МЧС региона, в 01:57 очевидцы сообщили диспетчеру о возгорании Chevrolet Lacetti по улице Мурзинская.
Огонь охватил моторный отсек машины. Восемь пожарных потушили огонь за две минуты. В 03:35 поступил вызов с улицы Фурманова. Там горел Audi Q5 и Mitsubishi Lancer.
На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось чуть больше времени — четыре минуты. Причину возгораний выясняют специалисты.