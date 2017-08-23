Парень и девушка выпали с 17 этажа в Новосибирске
Трагически закончился вечер 22 августа для молодой пары — парень и девушка выпали с 17 этажа и погибли. На месте, где они находились, был обнаружен алкоголь.
Трагически закончился вечер 22 августа для молодой пары — парень и девушка выпали с 17 этажа и погибли. На месте, где они находились, был обнаружен алкоголь.
По словам очевидцев, молодые люди выпали с подъездного балкона 17 этажа дома № 16 на улице Овражной в Заельцовском районе. На месте, где, предположительно, находились погибшие, был найден пакет с алкогольными напитками, сообщает «АСТ-54». По некоторым данным, погибшим было по 17 лет.
Падение произошло около 23 часов вечера. Люди упали на тротуар буквально в паре метров друг от друга. Прибывший реанимобиль ничем не смог им помочь.
Пользователей соцсетей шокировало произошедшее. Многие упомянули про глупость погибших, которых «не для того растили родители». «Глупая такая любовь! Жить вместе, через проблемы проходить вместе, детей рожать вместе, а потом воспитывать их тоже вместе, а потом внуков растить тоже вместе — вот это любовь на всю жизнь», — написал один из них.
Подобные случае происходили в Новосибирске и раньше. В 2007 году 17-летние Ольга и Иван вместе прыгнули с восьмого этажа дома № 5 по Вокзальной магистрали. При этом ранее молодые люди даже ни разу не виделись. Выяснилось, что накануне подростки арендовали квартиру, заплатили за три воскресных часа 700 рублей. Их ничего не связывало, и родственники не замечали никаких странностей в их поведении.