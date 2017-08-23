Парень и девушка выпали с 17 этажа в Новосибирске

По словам очевидцев, молодые люди выпали с подъездного балкона 17 этажа дома № 16 на улице Овражной в Заельцовском районе. На месте, где, предположительно, находились погибшие, был найден пакет с алкогольными напитками, сообщает «АСТ-54». По некоторым данным, погибшим было по 17 лет.

Падение произошло около 23 часов вечера. Люди упали на тротуар буквально в паре метров друг от друга. Прибывший реанимобиль ничем не смог им помочь.

Пользователей соцсетей шокировало произошедшее. Многие упомянули про глупость погибших, которых «не для того растили родители». «Глупая такая любовь! Жить вместе, через проблемы проходить вместе, детей рожать вместе, а потом воспитывать их тоже вместе, а потом внуков растить тоже вместе — вот это любовь на всю жизнь», — написал один из них.