Пожар рядом со стадионом «Динамо» произошел в Хабаровске

Возгорание произошло в доме № 17 по улице Вострецова в Хабаровске. Открытое горение было ликвидировано, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудник пресс-службы регионального ГУ МЧС Екатерина Потворова.

Сообщение о пожаре в доме № 17 по улице Вострецова поступило в 10:37 утра, 23 августа. На место выехало пять единиц техники и 18 человек личного состава. Пострадали балконы пятого этажа и частично вышестоящие, на пятом и шестом этаже.