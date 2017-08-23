Пожар рядом со стадионом «Динамо» произошел в Хабаровске
Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.
Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.
Хабаровск, 23 августа, AmurMedia.
Возгорание произошло в доме № 17 по улице Вострецова в Хабаровске. Открытое горение было ликвидировано, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудник
Сообщение о пожаре в доме № 17 по улице Вострецова поступило в 10:37 утра, 23 августа. На место выехало пять единиц техники и 18 человек личного состава. Пострадали балконы пятого этажа и частично вышестоящие, на пятом и шестом этаже.
— Открытое горение было ликвидировано, сейчас идет дальнейшее тушение пожара. Девять человек были спасены пожарными, семь спаслись самостоятельно. Одному человеку понадобилась медицинская помощь, — уточнила Екатерина Потворова.